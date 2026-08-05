La contaminación por plomo sigue siendo un problema en Omaha. ¿Por qué la ciudad limpia unos patios y otros no?

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Este artículo se produjo para Local Reporting Network de ProPublica en colaboración con Flatwater Free Press.

En los últimos 10 meses, residentes de múltiples vecindarios de Omaha, Nebraska, han contactado al gobierno municipal y federal después de que las pruebas de Flatwater Free Press y ProPublica mostraron que había suficiente metal tóxico en sus patios como para excavar y reemplazar la tierra de conformidad con las normas de la Agencia de Protección Ambiental.

Sin embargo, las respuestas que han recibido han sido inconsistentes.

En tres de esos casos se hicieron nuevas pruebas y a los propietarios se les prometió una limpieza adicional. A otros se les negó una nueva limpieza o los propietarios les informaron a las organizaciones de noticias que nunca recibieron respuesta.

Una residente dijo que la ciudad analizó su patio, determinó que superaba el nivel de contaminación por plomo establecido por la EPA y le envió una carta indicando que era necesario hacer una limpieza. Meses después, la ciudad cambió su decisión y le informó que no calificaba porque vivía fuera de la zona de limpieza principal. Otra persona dijo que llamó 14 veces antes de que la ciudad le informara que no volverían a hacer pruebas en su propiedad porque no había construido ni demolido nada en su patio desde que la EPA reemplazó la tierra en 2012.

La EPA y la ciudad han pasado décadas limpiando propiedades residenciales en el este de Omaha, después de que una fundidora de plomo y otras fábricas del centro generaron contaminación durante un siglo. La EPA estableció un nivel de plomo que utiliza para determinar qué propiedades deben limpiarse, y las pruebas hechas por las organizaciones de noticias determinaron que los patios de estos residentes superan el límite.

Sin embargo, la ciudad indicó que, de acuerdo con las normas de la EPA, no puede basarse en las pruebas realizadas por las salas de redacción o ningún otro grupo para tomar decisiones sobre pruebas y limpieza.

Peter Olson pensó que era uno de los afortunados. Su patio es uno de miles que el gobierno federal excavó y reemplazó desde que comenzó la limpieza en 1999. Pero una prueba de tierra realizada en septiembre por Flatwater Free Press y ProPublica mostró que tenía demasiado de este metal tóxico en el patio. Cuando su esposa contactó a la EPA, Olson esperaba que algún empleado federal les ofreciera otra prueba y limpieza.

En cambio, lo único que la agencia pudo hacer fue examinar una pequeña área de su patio trasero donde antes había una terraza, según un correo electrónico de un gerente de proyecto del sitio de la EPA que Olson compartió. El resto del patio, incluida un área que arrojó niveles altos de plomo en las pruebas hechas por las organizaciones de noticias, no es elegible, le dijo la agencia sin explicar por qué.

La ciudad le informó a Mary Royers que podía analizar su tierra debido a que había demolido un cobertizo y había construido un garaje en su patio trasero, lo cual podría haber alterado o descubierto tierra contaminada. A diferencia de lo que hizo en la propiedad de Olson, la ciudad analizó todo el patio de Royers y acordó limpiar varias áreas alrededor de su casa.

Olson dijo que él y su esposa accedieron a las pruebas más limitadas que la EPA les ofreció, aunque les preocupa lo que podría haber en el resto de su patio. Actualmente están esperando los resultados de las pruebas.

¿Vive en Council Bluffs o Carter Lake? Inscríbase para recibir un análisis de plomo gratis en su propiedad. Una fundición de plomo de Omaha esparció polvo que se filtró en la tierra y afectó a muchos residentes durante más de un siglo. La EPA pasó décadas limpiando el área circundante, pero no Council Bluffs, Carter Lake o Bellevue. Solicite una prueba gratuita de tierra

La tierra de los habitantes de Omaha generalmente califica para limpieza si contiene más de 400 partes por millón de plomo, lo cual equivale aproximadamente a una canica dispersa en una cubeta de tierra de 10 libras. La EPA adoptó esa norma en 2009. Hasta la fecha, los contratistas han excavado y reemplazado la tierra de casi 14,000 patios, principalmente en un área de 27 millas cuadradas en el lado este de la ciudad, la cual fue declarada un sitio de Superfund federal. En 2015, la agencia le entregó el trabajo de limpieza restante a Omaha.

Al preguntarle sobre las diferentes respuestas que han recibido los residentes, la portavoz de la EPA, Kellen Ashford, dijo en un correo electrónico que cada propiedad es única y que el muestreo nuevo depende en gran medida de si las condiciones del lugar han cambiado debido a construcciones o demoliciones que podrían haber alterado o expuesto la tierra.

“La EPA se esfuerza por ser justa y equitativa en su proceso de toma de decisiones mientras se adapta a los cambios en sus políticas, el financiamiento y los métodos de limpieza”, dijo.

Steve Zivny, quien dirige la Oficina de Información sobre Plomo de Omaha, también informó que estas decisiones se toman caso por caso. La ciudad puede hacer pruebas y limpieza dentro del sitio, pero debe obtener la aprobación de la EPA antes de hacer cualquier trabajo fuera de esos límites. A la ciudad se le paga con el dinero de los acuerdos provenientes de la fundidora y otros contaminadores.

Recientemente, la ciudad les envió cartas a algunos residentes fuera de los límites del sitio de Superfund para informarles que necesitan limpieza, pero revirtió la decisión después de que la EPA informó que las viviendas no calificarían, dijo Zivny. Omaha Lead Superfund Site map

Amy Haney vive aproximadamente a media milla fuera del límite occidental del sitio, un límite que la EPA estableció estimando el área donde solo un pequeño porcentaje de los hogares probablemente tendría un nivel alto de plomo. Como resultado, nunca se hicieron pruebas en la casa de Haney, pero en una prueba realizada por Flatwater Free Press y ProPublica se encontró que tenía casi 1.5 veces el nivel que calificaría para una limpieza de plomo.

Haney dijo que sintió que el resultado era como una “patada en el estómago”. Las organizaciones de noticias evaluaron 35 propiedades en un radio de tres cuartos de milla alrededor del hogar de Haney. Cuatro, incluida la casa de Haney, estaban por encima del nivel de limpieza.

Haney se comunicó con la ciudad, que le informó que la EPA volvería a hacer pruebas en su hogar este verano.

Aunque la EPA ha limpiado viviendas fuera del sitio en el pasado, Ashford dijo que en este momento cualquier muestreo más allá de los límites del sitio es solo con fines de investigación, y que es posible que los propietarios no sean elegibles para la limpieza.

La prioridad de la agencia es la limpieza dentro del sitio de Superfund, así como de las propiedades que afectan a los niños, informó.

Sin embargo, incluso cuando los niños presentan niveles altos de plomo, la ciudad y la EPA no siempre vuelven a analizar los patios.

Sabrina, una residente del norte de Omaha cuya tierra analizamos, dijo que los médicos encontraron plomo en tres de sus hijos (pidió que no se publicara su apellido para proteger sus identidades). En 2020, después de la prueba de plomo en sangre de su hija, la ciudad y una organización sin fines de lucro reemplazaron las ventanas que contenían pintura a base de plomo, pero no hicieron pruebas en el patio.

La única información que Sabrina dijo haber recibido sobre la tierra fueron los resultados de las pruebas que la EPA hizo en 2003, que mostraron que el patio no calificaba para limpieza.

“Sentí que esa era una respuesta un poco perezosa”, dijo Sabrina. A pesar del reemplazo de sus ventanas, los médicos han encontrado plomo en la sangre de sus otros hijos.

Flatwater Free Press y ProPublica analizaron la tierra de su propiedad en mayo y encontraron que el contenido de plomo superaba el nivel de limpieza y que era el doble de lo que muestran los expedientes de las pruebas que hizo la EPA en 2003.

Sabrina solicitó una nueva prueba, pero la ciudad la negó, argumentando que no se había hecho ningún trabajo en la propiedad y que no podían confiar en los resultados de las salas de prensa.

Zivny dijo que la ciudad le pidió a la EPA que reconsidere esa decisión debido a los resultados de los análisis de sangre de sus hijos.

¿Está contaminada mi tierra con plomo? ¿Cómo puedo hacer que analicen mi tierra? Si usted vive en el sitio de Superfund de Omaha, puede consultar el Registro de plomo de Omaha para ver el nivel más alto de plomo encontrado en su patio mediante muestreo de tierra realizado por la EPA o la ciudad. Si la tierra de su propiedad no ha sido analizada y usted vive dentro o cerca de los límites del sitio de Superfund, puede comunicarse con la Oficina de información sobre plomo de la ciudad. Midwest Laboratories de Omaha también ofrece análisis de metales pesados por una cuota, a través de su programa de análisis de la tierra de jardines y pastos. Obtenga más información sobre el plomo en Omaha.

Cassandra Garibay y Mel Kramer de ProPublica, y Leah Keinama de Flatwater Free Press, contribuyeron a este reportaje.