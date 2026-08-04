La EPA anuncia su limpieza de Omaha como un éxito, pero encontramos muchos patios que tienen niveles tóxicos de plomo

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Este artículo se produjo para Local Reporting Network de ProPublica en colaboración con Flatwater Free Press.

Aspectos destacados de los informes Por encima del límite: Uno de cada 10 patios de Omaha que analizamos y que la EPA limpió aún tiene suficiente plomo en la tierra para superar el umbral establecido por la agencia.

Uno de cada 10 patios de Omaha que analizamos y que la EPA limpió aún tiene suficiente plomo en la tierra para superar el umbral establecido por la agencia. Toxinas cercanas: Casi todas las casas limpiadas donde las organizaciones de noticias encontraron niveles excesivos tienen un vecino que tuvo niveles altos, pero que nunca se limpió.

Casi todas las casas limpiadas donde las organizaciones de noticias encontraron niveles excesivos tienen un vecino que tuvo niveles altos, pero que nunca se limpió. Nuevos niveles: Casi una cuarta parte de los patios que analizamos en el este de Omaha superan un nuevo nivel de plomo establecido por la EPA de Trump que podría provocar más limpieza. Estos puntos destacados fueron redactados por los reporteros y editores que trabajaron en este reportaje.

Poco después de comprar su casa en 2022, un vecino de Mary Royers que vive al otro lado de la calle le informó que su vecindario en Omaha estaba contaminado con plomo. Pero el vecino le dijo que su patio, como el de miles de otros, había sido limpiado.

Royers quiso asegurarse. Así que la educadora de 36 años visitó un sitio web donde la ciudad registra los resultados de las pruebas de tierra de cada hogar en un área de 27 millas cuadradas alrededor del sitio de una antigua fundición de plomo. Royers vio la palabra “remediated” (limpiado) escrita en letras verdes brillantes. El gobierno federal había completado el trabajo hacía dos décadas, así que pensó que un experto debía haber analizado la tierra y determinado que el problema estaba resuelto.

Aliviada, se dispuso a sembrar el jardín de sus sueños. Pasó horas hundiendo las manos en la tierra, arrancando el césped y plantando equinácea púrpura para que las abejas la recolectaran y pasto de la pradera para que se meciera con la brisa.

“La ciudad me había dado luz verde. Eso significaba que todo estaba seguro”, dijo. “Recuerdo haber pensado: ‘Gracias a Dios no tengo que preocuparme por eso’”.

Pero una prueba de tierra que hicieron el otoño pasado Flatwater Free Press y ProPublica demostró lo contrario: el patio de los Royers aún tiene más de 1.5 veces el nivel de plomo que se supone que la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) debió haber eliminado con la limpieza.

Al leer los resultados enviados por correo electrónico, ella sintió una “devastadora incredulidad”, informó.

“Lo único en lo que podía pensar era en la tierra que tenía bajo las uñas y en toda la cara”, dijo Royers, quien prácticamente ha dejado de hacer jardinería por ahora. Más tarde, explicó: “Sentí que habían traicionado esa confianza”.

Desde 1999, la EPA ha gastado $273 millones de dólares en excavar y rellenar casi 14,000 patios en el este de Omaha para limpiar la contaminación que dejó la fundidora y otras fábricas del centro. Es la limpieza residencial de plomo más grande del país. Y el programa de Superfund de la agencia ha proclamado repetidamente que fue un éxito.

Sin embargo, resulta que la tierra de Omaha quizás no sea tan segura como las autoridades han anunciado. Las organizaciones de noticias analizaron muestras de tierra de más de 600 propiedades, incluyendo 150 que la EPA indicó que habían sido limpiadas. En esas pruebas, 1 de cada 10 patios marcados como limpiados aún tenía suficiente plomo para calificar para la limpieza según las directrices originales. Además, casi una cuarta parte de las propiedades del este de Omaha donde hicimos pruebas podrían calificar para estudios adicionales de conformidad con las nuevas directrices publicadas por la administración de Trump el otoño pasado.

Cómo analizamos la tierra de Omaha Flatwater Free Press y ProPublica utilizaron el protocolo de la EPA como guía para tomar muestras y emplearon un laboratorio acreditado por la EPA. Sin embargo, nuestro método de prueba difiere del de la EPA en que normalmente tomamos una muestra por patio, mientras que la EPA recolecta múltiples muestras y las promedia. La EPA indicó que nuestro método podría subestimar o sobreestimar la contaminación promedio. Los expertos dijeron que es probable que subestime la contaminación. Más información

Los resultados sugieren que la EPA tiene más trabajo por hacer, dijo Howard Mielke, un investigador con una larga trayectoria en tierra contaminada con plomo, considerado uno de los principales expertos en la materia. La agencia no solo debería limpiar las áreas que arrojaron resultados por encima del nivel de limpieza, dijo, sino que también debería hacer pruebas en otras viviendas.

“Si encuentra un par de resultados altos, es probable que haya muchos otros cerca”, dijo Mielke, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane.

Algunos expertos y defensores del medio ambiente afirmaron que nuestros hallazgos reflejan debilidades en el método que la EPA utiliza para la limpieza de sitios residenciales con plomo, lo cual puede dejar una gran cantidad de plomo sin eliminar.

Jeff Tittel, exdirector del Sierra Club de Nueva Jersey, el estado que tiene la mayor cantidad de sitios de Superfund, dijo que repetidamente ha observado cómo la EPA declara concluido su trabajo después de asumir erróneamente que ya limpió todo.

“En teoría, todo es maravilloso”, dijo, “pero en los sitios, todavía hay caos”.

Mary Royers se lava las manos en la cocina después de estar en su jardín. Prácticamente ha dejado de hacer jardinería después de que en un análisis de tierra realizado por Flatwater Free Press y ProPublica se detectó un alto nivel de contaminación por plomo. Foto de Rebecca S. Gratz para ProPublica

La EPA rechazó una solicitud de entrevista con altos funcionarios encargados de la limpieza en Omaha.

En una respuesta por correo electrónico, la portavoz Kellen Ashford dijo que la EPA está comprometida con la limpieza de sitios contaminados para proteger a los residentes y al medio ambiente. “Los diligentes esfuerzos de limpieza han llevado a una disminución drástica en los niveles elevados de plomo en la sangre” en Omaha, informó (aunque el porcentaje de niños que con resultados positivos de niveles altos de plomo ha disminuido significativamente, al igual que a nivel nacional, los niños en el sitio de Omaha aún presentan niveles altos de plomo en índices superiores al promedio nacional).

Ashford dijo que la EPA no podía evaluar los resultados de las organizaciones de noticias sin una investigación adicional, pero que si los propietarios tienen inquietudes, pueden comunicarse con la EPA o con la ciudad de Omaha, que ahora administra el sitio para el gobierno federal.

Cómo contactar a la EPA y a la ciudad de Omaha Si vive en o cerca del sitio del Superfund de Plomo de Omaha y le preocupa que haya plomo en su patio, comuníquese con la oficina a cargo del plomo de la ciudad por correo electrónico o por teléfono (402-731-3045) o hable con el administrador del sitio de la EPA, Peyton Witham, por correo electrónico o por teléfono (816-947-0470).

“Debido a que no sería posible eliminar completamente todo el plomo”, dijo Ashford, la EPA y la ciudad también tratan de educar a la comunidad sobre los riesgos y las precauciones relacionados con el plomo.

La ciudad ya está respondiendo a los hallazgos de la organización de noticias.

Al día siguiente de recibir sus resultados, Royers los envió a la oficina a cargo del plomo de la ciudad, preguntando si se podía hacer algo al respecto. Una empleada analizó su tierra y encontró niveles aún más altos que los que detectaron las organizaciones de noticias. La ciudad planea limpiar de nuevo el patio en agosto, dijo Royers.

Sin embargo, la EPA y la ciudad se han negado a limpiar o a analizar las propiedades de otras personas que se han comunicado debido a altos niveles de plomo.

La agencia tampoco ha declarado qué planea hacer con las propiedades que están por debajo del nivel actual de limpieza, pero por encima del nuevo nivel de evaluación del presidente Donald Trump, lo cual podría llevar a acciones adicionales. Cualquier actualización se haría después de un nuevo estudio del sitio que la agencia planea publicar en octubre de 2027, dijo Ashford.

Royers y su pareja, Stephen Matthews, están agradecidos por la nueva limpieza, pero se preguntan cuántos otros habitantes de Omaha podrían estar mal informados o desconocer que hay contaminación por plomo en sus patios.

“Somos una casa entre miles”, dijo Matthews.

Stephen Matthews, pareja de Royers, en su jardín de flores silvestres. Aunque la tierra de su hogar se limpió hace años, una prueba reciente realizada por Flatwater Free Press y ProPublica indicó un alto nivel de plomo. Foto de Rebecca S. Gratz para ProPublica

Qué pudo haber salido mal

Es difícil identificar por qué algunas propiedades que han sido limpiadas aún presentan niveles elevados de plomo.

En parte se debe a que el problema del plomo en Omaha es casi tan antiguo como la propia ciudad. Durante más de un siglo, la American Smelting and Refining Company produjo plomo para fabricar baterías, cubrir cables y enriquecer gasolina. Después del cierre de la fundición en 1997, la EPA estimó que la planta y otras fábricas habían vertido 200,000 toneladas de polvo de plomo — suficiente como para llenar al menos 1,600 vagones de ferrocarril — en el este de Omaha.

En ese momento, el programa de Superfund, que había comenzado apenas una década antes, todavía estaba tratando de determinar cómo limpiar sitios residenciales como el de Omaha, que entonces albergaba a 125,000 personas. Podían demoler las antiguas fábricas y excavar los terrenos para retirar el material contaminado. Pero el sitio de Omaha incluía las casas y los patios de las personas.

La agencia examinó casi todos los patios del este de Omaha y elaboró un plan: excavaría y reemplazaría las partes de los patios que tuvieran una concentración de más de 400 partes por millón de plomo, equivalente a una canica en una cubeta de 10 libras de tierra.

Sin embargo, eso significa que limpiaron algunas propiedades, pero no las vecinas, que tenían niveles de plomo solo un poco más bajos.

Adherirse a ese tipo de norma estricta no tiene sentido, dijo Gabriel Filippelli, profesor de ciencias de la tierra de la Universidad de Indiana e investigador sobre el plomo desde hace mucho tiempo.

“Desde un punto de vista científico, un nivel de 390 es igual a uno de 410”, dijo Filippelli. “Es lo mismo que uno de 400. Todos tienen aproximadamente el mismo valor”.

No limpiar las propiedades vecinas, con el tiempo también puede conducir a la recontaminación. Cuando hay viento y la tierra está seca, las pequeñas partículas de plomo que esta contiene — que por lo general miden una centésima del ancho de un cabello humano — vuelan y se dispersan, dijo Filippelli.

Cuando comenzó el programa Superfund, la agencia limpiaba todo un patio si el nivel promedio de plomo entre múltiples muestras superaba el límite.

Pero para cuando comenzó la limpieza en Omaha, el método había cambiado. En Omaha, la agencia dividió los patios en cinco secciones: dos en el patio trasero, dos en el delantero y un delgado anillo alrededor del perímetro de la casa llamado línea de goteo, que a menudo contiene la tierra más contaminada pero también puede contener restos de pintura con plomo.

La agencia tomaba múltiples muestras por cada sección de patio y reemplazaba la tierra de la sección únicamente si el promedio superaba las 400 partes por millón. Es posible que este método los haya llevado a pasar por alto zonas de riesgo o a dejar áreas con altos niveles de plomo que están justo por debajo del umbral de limpieza. Los contratistas tampoco excavaban las líneas de goteo si no había otra parte del patio por encima del límite.

Esto podría explicar por qué las pruebas realizadas por Flatwater Free Press y ProPublica encontraron que aproximadamente uno de cada 20 hogares que originalmente no calificaron para la limpieza ahora superan el umbral de dicha limpieza. Además, los medios de comunicación encontraron varias propiedades fuera del sitio de Superfund que están por encima del límite.

Royers guarda semillas de las flores de su jardín antes de que la tierra sea removida para la limpieza. Royers consideraba que la jardinería era algo sanador, por lo que se sintió frustrada al descubrir que en realidad podría haber sido perjudicial. Fotos de Rebecca S. Gratz para ProPublica

En los primeros días de la limpieza, Don Preister, quien fue senador estatal y ha defendido el control del plomo en Omaha desde hace mucho tiempo, abogó para que la EPA limpiara los patios completos y redujera el nivel de plomo que calificaría para la limpieza, ya que pensaba que la solución de la agencia era una medida a medias.

Sin embargo, la EPA decidió que su método aprovechaba al máximo los recursos limitados y priorizaba las áreas de mayor riesgo. Un gerente de la EPA les dijo a los habitantes de Omaha en 2004 que la opción de remover solo secciones de los patios era “económica”, según los expedientes de la reunión.

“Despertó sentimientos de dolor”, dijo Preister sobre la elección de la EPA. “Es probable que los niños sigan siendo afectados y que su salud se vea comprometida”.

Las directrices nacionales de la EPA sí aconsejaban evitar los “patrones de limpieza fragmentada que son propensos a la recontaminación” cuando las secciones adyacentes presentan niveles altos. Pero la agencia no proporcionaba una orientación clara sobre cómo implementar eso, dijeron varios exgerentes del sitio, y algunos sentían que debían seguir las reglas estrictamente o arriesgarse a violar la ley federal o los acuerdos con las empresas que estaban pagando por la limpieza de su contaminación.

Ashford reconoció que la agencia tiene que adherirse estrictamente a sus planes de limpieza, pero dijo que en algunos casos, como los de sitios industriales que están cerca de zonas residenciales, la EPA podría limpiar hasta un nivel más bajo para prevenir la recontaminación.

Otro problema fue que el este de Omaha estaba lleno de casas más antiguas que contenían pintura con plomo, la cual podía volver a contaminar la tierra limpia con el tiempo. La EPA cedió a la presión local y accedió a analizar la pintura de las casas. Si contenía plomo, la agencia pintaba de nuevo el exterior. Pero la EPA no pintó de nuevo las casas cuya tierra no calificaba también para la limpieza. Se han hecho estudios en áreas urbanas, los cuales han encontrado casas con pintura deteriorada que han contaminado los jardines cercanos.

Ashford dijo que en un estudio de la EPA se encontró que la mayor parte de la contaminación por pintura a base de plomo en Omaha se encontraba a menos de 6 pies de la casa.

Brenda González Rocha, quien ha vivido en su hogar del sur de Omaha desde 2020, piensa que tanto la tierra como la pintura son responsables del plomo que los médicos encontraron en la sangre de su hija de 4 años. La pintura de su sótano tenía plomo, así que contrató a una empresa para que lo reparara.

Sin embargo, aunque la EPA limpió su patio en 2012, las pruebas de Flatwater Free Press y ProPublica arrojaron niveles de plomo que son más altos que antes de que la agencia hiciera la limpieza. La casa de González está rodeada de propiedades donde el plomo persiste. Hay un patio cerca de su casa que tenía altos niveles de plomo y nunca fue limpiado. Las cunetas de la carretera cercana nunca se excavaron ni se reemplazaron. La casa vecina tiene pintura con plomo, según el sitio web municipal sobre el plomo.

Ashford dijo que es poco probable que el polvo arrastrado por el viento de una casa a otra contamine de nuevo las áreas limpias con suficiente plomo como para superar el nivel de limpieza.

Pero casi todas las propiedades limpiadas que los medios noticiosos analizaron y que superan el umbral de limpieza están a menos de 100 yardas de alguna propiedad que originalmente calificó para la limpieza, pero no se limpió. Una tercera parte tiene dos propiedades vecinas de este tipo.

A los ocho hijos de González, que van desde 8 meses hasta 22 años de edad, les gusta jugar al aire libre. Saltan en el trampolín, pasean en bicicleta y juegan al fútbol. Ahora González se pone nerviosa cada vez que están en el patio.

“Me preocupa que eso afecte la calidad de vida de ellos”, dijo. “Me siento mal si algo les llegara a suceder en su desarrollo. Me siento culpable”.

González y su hija Camila le dan sopa a Isaías en casa. El patio delantero de González arrojó un resultado elevado de plomo, y a ella le preocupa dejar que sus hijos jueguen afuera. Foto de Rebecca S. Gratz para ProPublica

‘Negligencia benigna’

Una vez que la EPA elige una solución para un sitio de Superfund, por lo general tiene la obligación de revisar el sitio cada cinco años para actualizar al público sobre el avance de la limpieza. Sin embargo, la forma en que se hacen esas revisiones deja sin responder preguntas sobre si la solución está funcionando y cuánto plomo hay en Omaha en la actualidad, dijeron los expertos que examinaron los informes para Flatwater Free Press y ProPublica.

En sus revisiones, los funcionarios gubernamentales de Omaha monitorean qué tan intacto está el césped que hay sobre la tierra nueva. Si hay tierra expuesta o alterada, esto podría ser una señal de que el plomo que aún permanece ahí ya no está completamente enterrado y podría dispersarse.

Pero no vuelven a examinar ninguna muestra representativa de las propiedades.

¿Vive en Council Bluffs o Carter Lake? Inscríbase para recibir un análisis de plomo gratis en su propiedad. Una fundición de plomo de Omaha dispersó polvo que se filtró en el suelo y en los organismos de muchos residentes. La EPA dedicó décadas a limpiar la zona circundante, pero no Council Bluffs, Carter Lake ni Bellevue. Solicite una prueba gratuita de tierra

Las limpiezas a menudo requieren varios intentos para hacerse correctamente, dijo Tittel, el exdirector del Sierra Club de Nueva Jersey, y la recontaminación o la contaminación no detectada pueden ser un problema enorme.

Tittel agregó que ha observado patrones similares en Nueva Jersey. En 1979, Tittel ayudó a mostrarles a los empleados de la EPA el lugar donde la Ford Motor Company vertía desechos industriales en pozos de minas abandonadas. Desde entonces, ha visto cómo el desastre fue declarado un sitio de Superfund, se determinó que era seguro, volvió a ser un sitio de Superfund y dio lugar a una demanda que Ford resolvió en 2009, al mismo tiempo que los habitantes locales descubrían que había más peligros.

“Es una especie de negligencia benigna cuando se trata de estos sitios”, dijo Tittel. “El gobierno solo quiere terminar con esto porque está tardando demasiado. Terminan tomando atajos o se hacen de la vista gorda”.

Un portavoz de Ford declaró que la empresa toma en serio su responsabilidad ambiental y ha estado trabajando con funcionarios estatales y federales para limpiar el sitio.

Volver a analizar la tierra no parece ser una práctica estándar en otros sitios, según las revisiones examinadas por Flatwater Free Press y ProPublica. Pero debería ser así, dijo Debbie Chizewer, abogada gerente del grupo de derecho ambiental Earthjustice. Sin pruebas continuas, la EPA en realidad no puede saber si su solución está funcionando, agregó, y los residentes no sabrán de qué manera están afectando su salud las toxinas que hay en el medio ambiente.

“Creo que para que la revisión de cinco años sea significativa, es necesario hacer pruebas”, informó.

Ashford dijo que la EPA vuelve a analizar las propiedades en casos individuales, como cuando hay una construcción que altera la tierra. Las revisiones periódicas, que en Omaha han llevado a una reevaluación continua del nivel de limpieza del sitio, permiten que la EPA se asegure de que en estos sitios únicos y complejos se proteja a las personas y al medio ambiente a lo largo del tiempo, informó.

Steve Zivny, quien dirige la Oficina de Información sobre Plomo de Omaha, también mencionó que las nuevas decisiones sobre pruebas y limpieza dependen de factores como si viven niños en el hogar y si se ha detectado una alta exposición al plomo.

Camila, Carolina e Isaías juegan juntos en casa. Su madre mantiene los juguetes del interior adentro y los juguetes del exterior afuera para evitar la contaminación por plomo dentro de la casa. Foto de Rebecca S. Gratz para ProPublica

Las revisiones de la EPA sobre el sitio de Omaha señalan algunos posibles problemas. En 2024, los inspectores encontraron que el 98% de los pastos había sido alterado, lo cual indica un riesgo de que el plomo enterrado pueda quedar expuesto. Eso incluye la maleza, la tierra descubierta o los edificios demolidos. Pero la EPA solo examinó 32 sitios donde se habían demolido viviendas y encontró que seis de ellos superaban el nivel de limpieza. Para ellos, eso indica que la solución es “por lo general protectora; sin embargo, es necesario recopilar más datos para respaldar esta conclusión”, según el informe.

Sin embargo, esas cifras preocupan a Ian von Lindern, quien supervisó la limpieza del plomo en un sitio de Superfund en Idaho durante más de 30 años. Von Lindern no duda que el gobierno federal haya hecho un buen trabajo al retirar toneladas de toxinas en Omaha, pero está seguro de que no pudieron limpiarlo todo.

En el sitio de Idaho, la EPA requiere que las personas soliciten permisos a un distrito local de salud antes de excavar en sus patios. Los empleados de salud locales también pueden analizar la tierra de los residentes y, si supera el nivel de limpieza, la propiedad podría calificar para una limpieza adicional.

Sin alguien que supervise de cerca las reparaciones, puede ocurrir una recontaminación cuando las personas excavan tierra contaminada con plomo o se permite que el viento disperse la tierra que no se ha limpiado.

“Esos remedios están, no quiero usar la palabra fracasando, pero se están volviendo menos eficaces”, dijo.

A Royers le preocupa que muchas casas de Omaha entran en esa descripción.

Este verano, la educadora está dejando que la maleza crezca libremente en su jardín. De cualquier forma, la ciudad lo va a reemplazar muy pronto.

Pensar en eso la hace sentir culpable. Más personas deberían estar informadas sobre la posible presencia de plomo en sus patios y tener acceso a pruebas y limpiezas. Pero eso requeriría reconocer que, después de décadas y cientos de millones de dólares, existen fallas en la limpieza. Royers no está segura de que eso suceda.

“La prioridad es pretender que todo está bien”, dijo. “Claramente no es así”.

Royers camina hacia su garaje. Ella y Matthews se preguntan cuántos otros habitantes de Omaha podrían vivir engañados o sin saber que hay contaminación por plomo en sus patios. Foto de Rebecca S. Gratz para ProPublica

Melody Kramer y Joel Jacobs contribuyeron a este reportaje. Traducido al español por Mónica E. de León y revisado por Deya Jorda.

Este informe también contó con el apoyo del 2024 Data-Driven Reporting Project, una subvención financiada por Google News Initiative en colaboración con la Facultad de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern.