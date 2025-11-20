¿Vive en el área de Omaha? Regístrese para una prueba gratuita de plomo en su tierra. Una fundición de plomo de Omaha esparció polvo que se filtró en la tierra y afectó a muchos residentes durante más de un siglo. Las zonas prioritarias incluyen el sitio Superfund y los vecindarios al este de la calle 72: Bellevue, Carter Lake y Council Bluffs.

Durante más de un siglo, una fundición en el centro de Omaha, Nebraska, esparció humo con plomo por toda la ciudad. A medida que aproximadamente 400 millones de libras del metal tóxico se depositaban en la tierra — casi el peso de la Torre Willis de Chicago — se acumularon en la tierra y en los cuerpos de innumerables residentes de Omaha. Desde 1999, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la ciudad de Omaha han invertido cientos de millones de dólares en su limpieza.

Flatwater Free Press se ha asociado con ProPublica, una organización de noticias de investigación sin fines de lucro, para averiguar cuál ha sido su eficacia y ver qué preguntas aún existen sobre una de las mayores limpiezas ambientales residenciales en Estados Unidos.

Solicite un análisis de tierra para detectar plomo completando el formulario a continuación. Si vive en una de las zonas afectadas que se enumeran más abajo, un miembro de nuestro equipo podría recoger una muestra de tierra de su yarda. Una vez analizada, le informaremos de los resultados. (Si lo prefiere, puede optar por no recibir los resultados).

Le invitamos a compartir este formulario con sus vecinos y la comunidad para que también puedan solicitar una prueba de tierra para detectar plomo.

Mapa de la zona contaminada de plomo de Omaha

Este mapa muestra el sitio de Superfund de Omaha. Las propiedades dentro de sus límites son elegibles para limpieza. Flatwater Free Press está interesado en analizar propiedades dentro del sitio, y también las de áreas cercanas como Bellevue, los vecindarios en Omaha al este de la calle 72, Carter Lake, Iowa y Council Bluffs, Iowa. Daremos prioridad a la recolección de muestras de tierra dentro de estos vecindarios.

Haga clic o toque el mapa para ampliarlo.

Omaha Lead Superfund Site map