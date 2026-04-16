Lo que debe saber sobre la contaminación por plomo en Omaha

Durante más de un siglo, una fundición de plomo y otras fábricas esparcieron polvo tóxico por toda la ciudad, contaminando la tierra y causando intoxicación por plomo. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y la ciudad de Omaha han pasado décadas tratando de hacer la limpieza.

Sin embargo, en 2019, la EPA reconoció que es posible que su plan no sea suficiente para proteger a los niños, y la agencia está reexaminando el sitio con el fin de ampliar la limpieza, lo que podría suponer que se limpien más jardines residenciales.

Periodistas del Flatwater Free Press y ProPublica unieron fuerzas para informar sobre cómo van los esfuerzos de limpieza. Esto incluyó la recolección de muestras de tierra de más de 600 jardines en y alrededor del área afectada, llamada el sitio Superfund. Muchas de las personas con las que hablamos durante el proceso nos dijeron que nunca habían oído hablar del sitio Superfund y no tenían idea de que podían estar en riesgo de exposición al plomo. Hicieron muchas preguntas sobre cómo protegerse.

Así que hablamos con expertos y recibimos respuestas que verá a continuación.

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Estamos haciendo pruebas de tierra en los alrededores de Omaha, Nebraska para determinar el nivel de plomo y estamos poniendo nuestra atención en los hogares fuera del área de limpieza designada federalmente. Si vive en Council Bluffs, Iowa; Carter Lake, Iowa; o la parte norte de Bellevue, Nebraska, y está interesado en que se hagan pruebas de su tierra, puede rellenar el formulario. Si alguien de su familia ha tenido niveles elevados de plomo en sangre, puede ponerse en contacto con el reportero Chris Bowling en [email protected] para compartir su experiencia.

¿Qué es la intoxicación por plomo?

La intoxicación por plomo ocurre cuando el plomo, un metal tóxico que se usó durante décadas en pinturas, gasolina y tuberías, se ingiere y se acumula en el organismo, ocasionando problemas como retrasos en el desarrollo y trastornos de conducta en los niños. Esto es especialmente preocupante en el caso de los niños, ya que sus cuerpos aún se están desarrollando y absorben una mayor cantidad del plomo que inhalan o ingieren que los adultos. Sin embargo, la intoxicación por plomo también puede afectar a los adultos, causándoles problemas como hipertensión arterial, deterioro de la memoria y dolores articulares y musculares.

¿Qué niveles de plomo se consideran peligrosos?

No hay un nivel “seguro” de exposición al plomo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades definen un alto nivel como 3.5 microgramos de plomo por decilitro de sangre.

Si el análisis de plomo de su hijo muestra niveles de plomo superiores a ese, el Departamento de Salud del Condado de Douglas programará una evaluación de riesgos ambientales, que incluirá una inspección de la vivienda y educación sobre cómo prevenir la exposición. La National Center for Healthy Housing también tiene una buena lista de comprobación para saber cómo reducir la exposición al plomo.

Si vive dentro del sitio Superfund, puede consultar los niveles de su tierra en el Registro de Plomo de Omaha. Según un modelo de riesgo de la EPA, una concentración de plomo en tierra de 100 partes por millón o menos protegería a los niños de lo que los CDC consideran actualmente un nivel elevado de plomo en sangre, siempre que no haya otras fuentes de exposición.

¿Qué debe saber sobre el sitio Superfund contaminado con plomo en Omaha?

El sitio Superfund generalmente está ubicado al norte de Harrison Street, al sur de Read Street y entre la 45th Street y el Río Missouri. Fue designado como un sitio Superfund en 2003, lo que quiere decir que el gobierno federal supervisaría la limpieza de los residuos tóxicos de la zona e intentaría que los responsables de la contaminación corrieran con los gastos.

La EPA delimitó el perímetro del sitio Superfund basándose en las zonas en las que menos del 5% de las propiedades residenciales registraron en la tierra niveles de plomo superiores a 400 partes por millón, la concentración a partir de la cual el gobierno llevaría a cabo una limpieza. Es más, o menos como del tamaño de una canica en un cubo de tierra de 10 libras. Las personas que viven fuera de la zona delimitada aún podrían tener niveles elevados de plomo en tierra y pueden ponerse en contacto con la ciudad si están interesadas en pruebas y en llevar a cabo una limpieza.

¿Está mi tierra contaminada con plomo? ¿A dónde puedo acudir para que analicen mi tierra?

Si vive en el sitio Superfund de Omaha, puede consultar el Registro de Plomo de Omaha para ver el nivel más alto de plomo encontrado en su jardín a través de muestras de tierra de cada propiedad que analizó la EPA o la ciudad de Omaha. Puede solicitar que la ciudad le proporcione un diagrama detallado de su casa que muestra los niveles medios de plomo en diferentes áreas de su jardín. Estos niveles pueden haber variado con el tiempo si hay pintura con plomo agrietada en su casa o si ha añadido, quitado o tapado tierra en su jardín.

Si no se ha analizado su tierra y vive dentro o cerca de los límites del sitio Superfund, puede ponerse en contacto con la oficina de información acerca del plomo de la ciudad. Midwest Laboratories en Omaha también ofrece pruebas de detección de metales pesados, por un costo, a través de su programa de pruebas de tierra de jardines y céspedes.

¿Contiene mi casa plomo? ¿Hay plomo en mi agua?

Es muy probable que las viviendas construidas antes de 1978 contengan pintura con plomo. Puede hacer pruebas de plomo con kits para usar en casa aprobados por la EPA. Un indicio común de que la pintura puede contener plomo es que se agriete formando un patrón geométrico llamado “efecto piel de cocodrilo” ya que se asemeja a la piel escamosa de un cocodrilo.

El este de Omaha cuenta con una gran cantidad de tuberías con plomo. Puede usar este mapa para ver si su casa es elegible para el reemplazo de línea de servicio. Si tiene líneas de servicio que contienen plomo, puede solicitar una prueba gratuita de agua del Metropolitan Utilities District.

¿Cuál es el proceso de la ciudad para la limpieza?

Si la tierra tiene una alta concentración de plomo para reunir los requisitos para la limpieza, la ciudad también evaluará el exterior de la vivienda para determinar la presencia de plomo en la pintura. Si la casa tiene pintura con plomo, una empresa contratada por la ciudad retirará la pintura agrietada y volverá a pintar la superficie antes de limpiar la tierra.

Los contratistas hacen la limpieza de las propiedades al quitar 4 pulgadas de tierra y analizarla. Si los niveles siguen siendo preocupantes, continúan excavando y realizando pruebas hasta una profundidad de 1 pie. Si aún hay contaminación, los contratistas colocan una barrera, como una malla para jardinería, antes de añadir tierra de relleno y colocar césped encima.

Después del trabajo de la ciudad, el Departamento de Salud del Condado de Douglas también se pondrá en contacto con el propietario para preguntarle si desea que se haga una evaluación del polvo en la vivienda y si le interesa recibir una aspiradora gratuita con un filtro que capture las partículas pequeñas.

Estamos reportando sobre cómo está avanzando este proceso de limpieza. Si tiene una historia o inquietud sobre su proceso de limpieza, contacte a Flatwater Free Press.

Ya limpiaron mi jardín, ¿debería todavía preocuparme? ¿Volverán a hacer la prueba?

La EPA hizo limpiezas de jardines en Omaha excavando y sustituyendo las áreas en las que la tierra contenía más de 400 partes por millón de plomo. La mayoría de las propiedades no requieren otra prueba, dijo el portavoz de la EPA, Kellen Ashford. Sin embargo, la EPA y la ciudad de Omaha han vuelto a tomar muestras de las propiedades según el caso. Un ejemplo es cuando se ha derribado una estructura, dejando al descubierto tierra contaminada con plomo o esparciendo polvo procedente de pintura con plomo.

Decenas de miles de propiedades que presentaban altos niveles de contaminación por plomo, pero que se encontraban por debajo del umbral de referencia de 400 partes por millón, no fueron sometidas a limpieza. Flatwater Free Press y ProPublica están investigando qué tan eficaz ha sido la limpieza. Si tiene preguntas o inquietudes, contacte a Flatwater Free Press.

Si estoy fuera del sitio Superfund, ¿aún debería preocuparme?

Una investigación de Flatwater Free Press y ProPublica determinó que la EPA está estudiando la posibilidad de ampliar los límites del sitio Superfund de Omaha.

La agencia actualmente permite cierta limpieza más allá de los límites del sitio Superfund. Las pruebas y la limpieza tendrían que ser aprobadas por la EPA, pero el proceso sería igual que para las propiedades que están dentro del sitio. Si vive dentro de los límites de la ciudad, puede ponerse en contacto con la ciudad de Omaha si está interesado en las pruebas y limpieza fuera del sitio Superfund.

¿Es seguro para mí, mis hijos y mis mascotas estar en el jardín con tierra contaminada?

Pasar tiempo al aire libre en el sitio Superfund puede ser seguro si controla los riesgos, dijo Naudia McCracken, supervisora del Programa de Prevención de la Intoxicación por Plomo del Condado de Douglas.

“Las actividades al aire libre de carácter informal, como pasear por el jardín, sentarse en el césped o jugar brevemente en superficies cubiertas, no constituyen por sí mismas una situación de exposición de alto riesgo”, dijo ella. “Lo que preocupa es el contacto repetido o prolongado con tierra contaminada sin protección, especialmente en actividades como excavar o jugar, que ensucian con tierra las manos, la cara u objetos que luego se llevan a la boca”.

Puede reducir los riesgos cubriendo la tierra descubierta, lavándose las manos, quitándose los zapatos al entrar en casa, limpiando el polvo del interior y evitando, en la medida de lo posible, que las mascotas entren en contacto con la tierra descubierta, dijo McCracken.

¿Puedo cultivar un huerto sin riesgo si la tierra de mi jardín está contaminada?

Para cultivar un huerto sin riesgo, lo primero es limitar el contacto con la tierra. La EPA recomienda lavar bien las verduras y frutas, pelar los tubérculos y descartar las hojas exteriores de las verduras de hoja, como las del repollo y la lechuga. Use guantes mientras trabaje en el jardín, lávese las manos y quítese los zapatos al entrar a casa.

La mejor forma de evitar la contaminación es construir un huerto elevado, dijo Shannon Kyler, gerente de programas comunitarios en el grupo de granjas urbanas City Sprouts. Un huerto de 18 pulgadas con una capa de malla para jardinería debajo debe evitar que las raíces lleguen a la tierra de la base. Mezclar compost con la tierra también reducirá los niveles de plomo y mejorará la calidad de la tierra. Es recomendable volver a analizar la tierra cada año, afirmó.

Se determinó en estudios en Washington y Kansas que aunque los cultivos absorben algo de plomo, suele tratarse de una cantidad pequeña en tierra bien cuidada.

Si se toman las precauciones adecuadas, la jardinería puede ser una actividad de bajo riesgo, dijo Kyler. También hay varios recursos que pueden ayudar a responder preguntas como el Natural Resources Conservation Service, Nebraska Extension y City Sprouts.

¿Supone el polvo en el aire un riesgo de contaminación por plomo?

El plomo es especialmente peligroso cuando se encuentra en forma de pequeñas partículas de polvo, ya que el organismo lo absorbe con mayor facilidad, dijo Gabriel Filippelli, director ejecutivo del Environmental Resilience Institute de Indiana University y un investigador por décadas del plomo y del Superfund. El polvo contaminado que entra en las casas o que se adhiere a los zapatos puede depositarse en superficies como suelos y mesas, donde los niños pueden llegar a él.

¿Se disipa el plomo con el tiempo?

Por lo general, el plomo no se degrada en el medio ambiente. Una vez ingerido o inhalado, una parte se eliminará del organismo de forma natural, aunque eso depende de factores como la edad y la dieta. La mayor parte se almacena en los huesos durante décadas y puede volver a liberarse al torrente sanguíneo, sobre todo en momentos de estrés, como durante el embarazo.

Institutos de salud como Mayo Clinic y Cleveland Clinic escriben que el daño causado por el plomo no se puede revertir. Unos recientes estudios, sin embargo, sugieren que el ejercicio, las experiencias educativas como ir a un museo o tomar clases de arte y un nutriente presente en muchas frutas y verduras pueden contrarrestar algunos de esos efectos.