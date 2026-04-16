Omaha tiene un sitio Superfund masivo. A la mayoría de los niños que vive allí no se les hacen pruebas de plomo.

Este artículo se produjo para Local Reporting Network de ProPublica.

Belinda Daniels entró en pánico en 2018 cuando el pediatra le dijo que su hijo de un año, Jovanni, tenía plomo en su cuerpo. El médico le dijo que el metal tóxico podría afectar al desarrollo de su cerebro, pero que, al detectarlo a tiempo, podría evitar que se produjeran más daños.

La familia Daniels se mudó del apartamento en Omaha, Nebraska que tenía pintura descascarillada con plomo. El médico siguió haciéndole pruebas a Jovanni regularmente mientras la Sra. Daniels seguía instrucciones de limpieza, lavado de manos y manteniendo a Jovanni alejado de la tierra contaminada.

Con el tiempo, el nivel de plomo en sangre de Jovanni se redujo. Aunque el niño, que ahora tiene 8 años, tiene problemas para controlar la ira y los impulsos, ella dijo que podría haber sido mucho peor.

“Me dijeron que uno de los efectos secundarios sería que él fuera autista” o tener “conductas con mucho retraso”, dijo ella.

No todos los casos de niveles elevados de plomo en los niños se detectan tan pronto como el de Jovanni. En Nebraska, depende en gran medida del médico o del sistema de salud decidir si se realiza un análisis de sangre al niño para detectar plomo. En consecuencia, los funcionarios de salud pública locales dicen que no se les hacen pruebas a suficientes niños, teniendo en cuenta los problemas de plomo que hay en Omaha, donde se encuentra el mayor sitio de limpieza residencial de plomo del país.Desde hace más de un siglo, una fundición y otras plantas arrojaron 400 millones de libras de polvo de plomo por todo el este de la ciudad. Eso llevó a que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) comenzará a investigar la contaminación en 1999, y unos años más tarde, la agencia declaró que 27 millas cuadradas del este de Omaha eran un sitio Superfund. Durante más de dos décadas, la EPA y la ciudad han excavado y sustituido casi 14,000 jardines, aproximadamente un tercio de las propiedades residenciales del sitio.

Belinda Daniels ayuda a su hijo, Jovanni, a trepar por las barras. Ella opina que a todos los niños de Omaha se les deben hacer pruebas de detección de plomo. Lily Smith/Flatwater Free Press

En respuesta a inquietudes de salud pública similares, 13 estados, entre ellos, Nueva Jersey, Louisiana y el vecino estado de Iowa, han aprobado leyes que requieren detección de plomo universal, es decir, a todos los niños se les hará un análisis de plomo en sangre antes de comenzar el kínder, pero no Nebraska.

La mayoría de las localidades aprobaron estas leyes tras darse cuenta de que, al centrarse únicamente en grupos de alto riesgo, como los niños que viven en viviendas antiguas, beneficiaban a muy pocos niños. En todos los estados de los que se disponía de datos se registró un aumento en el número de niños sometidos a pruebas tras la aprobación de estas leyes, constataron Flatwater Free Press y ProPublica. Algunos detectaron a más niños con niveles elevados de plomo en sangre.

La falta de pruebas sistemáticas a nivel nacional hace que las autoridades médicas pasen por alto a aproximadamente la mitad de los niños con niveles elevados, según un estudio realizado por la American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría). La Academia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan realizar pruebas en zonas con una alta prevalencia de plomo o con viviendas antiguas.

A lo largo de los años, los funcionarios de salud pública de Omaha han dado a conocer la importancia de los análisis de plomo en sangre mediante carteles publicitarios y actos comunitarios sobre los riesgos del plomo. Sin embargo, en 2011, la legislatura de Nebraska rechazó un proyecto de ley que exigía que se hicieran pruebas a todos los niños. Desde entonces, no se ha vuelto a reactivar.

Naudia McCracken, supervisora del Programa de Prevención de la Intoxicación por Plomo del Condado de Douglas, dijo que está planeando proponer un decreto al Consejo de la Ciudad de Omaha este verano. Esto podría obligar al personal médico a hacer pruebas a todos los niños de hasta 7 años que vivan en el propio sitio Superfund y en una zona más amplia al este de la calle 72, que se suele considerar la línea divisoria entre el este de la ciudad y la zona suburbana del oeste. Ahora, a menos de la mitad de los niños menores de 7 años en dicha área se les hacen pruebas para detectar el plomo.

En general, la tasa de pruebas del condado es mejor que la de la mayoría, según muestran los datos de los CDC. Pero eso no tranquiliza a los profesionales locales de la salud. “Esa cifra es terriblemente baja”, dijo Peg Schneider, un asistente médico que ha estado haciendo pruebas a los niños de Omaha para detectar el plomo desde 1989 y cree que se les deben hacer pruebas a todos los niños.

Amber Dawson sostiene a su hijo de cuatro años, Jahmel, antes de que le hagan un análisis de plomo en sangre en el Fontenelle Health Center de Nebraska Medicine en Omaha en enero. Rebecca S. Gratz para ProPublica

McCracken dijo que la ciudad “tiene que aceptar la realidad” de su problema con el plomo. No solo está en el sitio Superfund, sino que la mayor parte de las viviendas del este de Omaha se construyeron antes de que se prohibiera la pintura con plomo, y el agua potable de muchos residentes circula por tuberías con plomo. La Sra. Daniels cree que su bebé podría haber estado expuesto a la pintura con plomo cuando vivía en el apartamento en el sitio Superfund.

Desde que comenzó la limpieza, el porcentaje de niños en el sitio Superfund cuyos análisis revelaron altos niveles de plomo ha disminuido de 33% en 2000 a 2.4% en 2025. Esto coincide con las tendencias nacionales durante el mismo periodo.

Pero el este de Omaha, según los datos más recientes de los CDC, todavía tiene una tasa más alta de niños con niveles elevados de plomo en sangre que el promedio nacional.

Sin pruebas obligatorias, no hay forma de saber si los profesionales médicos están dejando sin detectar a niños que han estado expuestos al plomo, lo que podría tener consecuencias graves para su salud, dijo la Dra. Jennifer Sample, una pediatra de la zona de Kansas City (Misuri) y expresidenta del Council on Environmental Health and Climate Change (Consejo de Salud Ambiental y Cambio Climático) de la American Academy of Pediatrics.

“Por eso estoy a favor de las pruebas universales: para que podamos saber realmente dónde están esos niños,” dijo ella. “Necesitamos mejores datos”.

Conocer con precisión los niveles de plomo en sangre de la comunidad no solo es importante para la salud pública. Si bien los niveles de plomo en la tierra son el principal motivo que impulsa la intervención de la EPA, los datos sobre los niveles de plomo en sangre de los niños pueden servir de base para tomar decisiones como la reducción de los umbrales de limpieza, dijo Kellen Ashford, un portavoz de la EPA. La EPA actualmente está reevaluando el sitio, y podrían limpiarse decenas de miles de propiedades de Omaha.

A Jim Woolford, quien estuvo a cargo del programa Superfund de la EPA de 2006 a 2020, le preocupa que, si no se realizan pruebas a los niños con intoxicación por plomo y los niveles en la comunidad parecen bajos, los funcionarios de la EPA podrían utilizar esos datos como pretexto para no llevar a cabo un proyecto de limpieza que podría costar cientos de millones de dólares y simplemente “declarar victoria” y “pasar página”, dijo Woolford.

Naudia McCracken, supervisora del Programa de Prevención de la Intoxicación por Plomo del Condado de Douglas, dijo Omaha “tiene que aceptar la realidad” de su problema con el plomo. Rebecca S. Gratz para ProPublica

“Se perdió esa oportunidad”

En 1977, el Condado de Douglas, en el que se encuentra Omaha, aprovechó una nueva subvención federal y puso en marcha un programa de detección para realizar pruebas de detección de plomo a los niños. Para entonces, muchas comunidades de Estados Unidos ya eran conscientes de los peligros de este metal tóxico y habían comenzado a promulgar leyes para controlar y hacer frente a sus efectos.

Pero en Omaha, los funcionarios locales tuvieron dificultades para realizar pruebas a un número suficiente de niños debido a la escasez de recursos. Cuatro profesionales médicos fueron de puerta en puerta con maletines llenos de hisopos y viales. El Dr. John Walburn, quien en aquella época atendía a niños con intoxicación por plomo, intentó convencer a los médicos de las clínicas y hospitales de Omaha de que realizaran pruebas, pero, fuera de las zonas pobres, “no lo consideraban un problema suyo” , afirmó.

Después de que la EPA demostrara que la contaminación por plomo era un problema de gran alcance y comenzara la limpieza de Omaha en 1999, las pruebas se multiplicaron drásticamente, ya que la EPA y el gobierno local recomendaron que se realizara detección a los niños del sitio Superfund. Pero, aun así, a muchos no les hicieron la prueba, dijo Brenda Council, una defensora de larga trayectoria de la prevención de la intoxicación por plomo en la ciudad.

Así que cuando ganó un puesto en la legislatura de Nebraska, propuso que todos los niños del estado se sometieran al menos a un análisis de plomo en sangre antes de entrar al kínder, a menos que un profesional médico determinara, mediante un cuestionario, que el niño presentaba un riesgo bajo de intoxicación por plomo. Algunos pensaban que la encuesta señalaría a demasiados niños y daría lugar a pruebas innecesarias.

“Entre los puntos de esa lista se incluye que nunca hayan ingerido un producto no comestible”, Paul Schumacher, un senador estatal de Columbus, Nebraska, dijo en ese entonces. “Sería poco americano que un niño no hubiera comido tierra o pasto en algún momento de su vida”.

A Jovanni le encanta montar bicicleta, practicar lucha libre y jugar fútbol. Lily Smith/Flatwater Free Press

El proyecto de ley acabó siendo aprobado por la legislatura, pero fue vetado por el entonces gobernador Dave Heineman, quien afirmó que era innecesario y resultaría demasiado costoso.

“Se podrían haber tomado muchas medidas preventivas”, dijo Council. “Se perdió esa oportunidad”.

Heineman no respondió a las llamadas telefónicas, los mensajes de texto ni los correos electrónicos en los que se le pedía que hiciera comentarios. Schumacher dijo en una entrevista que sigue creyendo que un enfoque único para todos sometería a los niños a pruebas innecesarias, pero señaló que tendría más sentido aplicar una política local en un lugar con problemas de plomo.

A falta de pruebas universales, los legisladores y las instituciones médicas de Nebraska han adoptado diferentes enfoques. El estado recomienda realizar pruebas a todos los niños que vivan dentro del sitio Superfund cuando tengan 1 y 2 años. El condado de Douglas recomienda que los niños se sometan a pruebas anuales hasta los 7 años.

Solo los niños de 1 y 2 años con seguro médico de Medicaid deben someterse a la prueba; y, aun así, según datos estatales, cada año solo se realiza la prueba a dos tercios de los niños del condado que cumplen los requisitos.

Peg Schneider. Rebecca S. Gratz para ProPublica

Los proveedores de los principales sistemas de salud se ven obligados a seguir políticas individuales. OneWorld Community Health Centers, que atiende principalmente a pacientes de bajos ingresos y de origen latino en el sur de Omaha, requiere que sus proveedores traten de hacerle pruebas a cada niño de 1 y 2 años. Children’s Nebraska, el único hospital pediátrico independiente del estado, requiere una prueba antes de cumplir los 2 años. Nebraska Medicine, la red hospitalaria más grande del estado no cuenta con una política propia, según un portavoz. Pero Schneider, asistente médico de Fontenelle Health Center de Nebraska Medicine, en el norte de Omaha, dijo que ella les hace pruebas a los niños anualmente hasta los 5 años.

En los últimos años, varios estados que habían adoptado enfoques similares se dieron cuenta de que no estaban detectando a suficientes niños con niveles elevados de plomo. En Maine, según un informe de 2019 elaborado por una organización dedicada a la vivienda asequible de Maine, es probable que no se haya detectado a más de 160 niños en esta situación debido a la falta de uniformidad en las pruebas de detección realizadas en todo el estado. Desde entonces, el estado ha aprobado una ley de pruebas universales y su departamento de salud ha informado que la tasa de pruebas, que llevaba años estancada, está aumentando ahora.

Míchigan aprobó una nueva ley de pruebas universales en 2023. Anteriormente, el estado se basaba en recomendaciones similares a las de Nebraska, y los padres tenían que insistir a los médicos para que hicieran las pruebas a sus hijos, dijo Ellen Vial, una gerente de programa de Detroit en el Michigan Environmental Council (Consejo Ambiental de Míchigan), que presionó para que se aprobara la ley. Espera que la nueva ley contribuya a prevenir la exposición en ese ámbito tanto como lo hizo la prohibición del plomo en la pintura.

La senadora estatal de Nebraska Ashlei Spivey, del norte de Omaha, ha declarado que está considerando volver a presentar en la legislatura medidas relacionadas con el plomo, como proyectos de ley para aumentar las pruebas, ofrecer créditos fiscales para solucionar los problemas de pintura con plomo en el interior de las viviendas y exigir la sustitución de las tuberías de suministro de agua que contienen plomo.

Limpiezas y análisis de sangre

La EPA ha estado reexaminando el sitio Superfund de Omaha, en particular, qué grado de contaminación debe tener la tierra para que se considere necesaria su limpieza. Un factor que puede influir en la decisión de llevar a cabo una limpieza son los datos locales sobre los niveles de plomo en sangre. En 2019, la EPA escribió en una evaluación del sitio de Omaha que “es posible que su plan no proteja a los niños” dado que los CDC habían reducido la concentración a partir del cual se considera que una persona tiene un nivel “elevado” de plomo en sangre.

Según documentos obtenidos por el Flatwater Free Press y ProPublica, cerca de 27,000 propiedades de Omaha podrían haber cumplido los requisitos para ser sometidas a limpieza si la EPA hubiera aplicado las directrices establecidas bajo la administración de Biden para ajustarse mejor a las recomendaciones actualizadas sobre los niveles de plomo en sangre. Sin embargo, el pasado otoño la administración de Trump revocó esas directrices, lo que frenó las expectativas de algunos expertos y las esperanzas de los residentes de que se llevaran a cabo nuevas medidas de limpieza. La EPA tiene previsto dar a conocer novedades sobre sus planes de limpieza en Omaha antes de que termine el año, según ha declarado Ashford, portavoz de la agencia.

Ashford también dijo que la EPA utiliza los datos locales sobre los niveles de plomo en sangre, cuando están disponibles, para establecer o reducir los niveles requeridos para la limpieza. Los datos locales también ayudan a determinar si se necesitan otras medidas, como pruebas de detección de polvo en interiores o pintar las viviendas que tienen pintura con plomo.

Sin embargo, utilizar los datos de análisis de sangre para conocer la prevalencia del plomo plantea problemas, dijo Danielle Land, una investigadora de salud pública de la University of Iowa. El plomo solo permanece en la sangre durante unos 30 días, lo que significa que una exposición puede pasar desapercibida, pero puede seguir causando daños. Hacerles la prueba a los niños en invierno, cuando pasan más tiempo en casa, en comparación con el verano, cuando juegan al aire libre, también puede dar lugar a resultados diferentes. Puede resultar difícil determinar el origen de la exposición de una persona o si una limpieza es la causa de la disminución de los niveles de plomo en sangre.

A pesar de esos problemas, Land afirmó que ha observado cómo la disminución del número de niños con niveles elevados de plomo en sangre “influye en el discurso público e institucional” sobre si se deben investigar o subsanar los riesgos en lugares como Flint (Míchigan), donde se han gastado millones en sustituir las tuberías de plomo, o Anniston (Alabama), donde la tierra estaba contaminada. En 2018, la EPA afirmó que los datos sobre los niveles de plomo en sangre en Omaha podrían influir en la forma en que la agencia lleva a cabo las operaciones de limpieza en otros lugares.

Las industrias y los funcionarios de gobiernos locales han utilizado anteriormente los niveles bajos de plomo en sangre para eludir las medidas de limpieza, según ha afirmado Larry Zaragoza, un empleado jubilado de la EPA que se dedicó durante décadas al análisis y la elaboración de políticas relacionadas con los riesgos del plomo.

Según Zaragoza, en la década de los noventa, un condado y el estado de Colorado se opusieron a una limpieza a gran escala en la localidad de Leadville. Según informan los medios de comunicación, los residentes llevaban años criticando las investigaciones de la EPA y consideraban que la agencia estaba imponiendo injustamente los costos de la limpieza a las empresas propietarias de las explotaciones mineras locales. Las limpiezas solo se llevaron a cabo en los hogares en los que los análisis de sangre de los niños arrojaron valores elevados o en los que los jardines contenían niveles casi nueve veces superiores a los requeridos para que se realizara una limpieza en Omaha.

Aun así, la agencia necesita una forma de medir el éxito, dijo Woolford, el exdirector del programa Superfund. Los datos pueden resultar valiosos si se hace la prueba a un número suficiente de niños y estos son representativos de la zona en general.

“Vas a necesitar, a pesar de todas las incertidumbres, algún indicador de lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo”, dijo él.

A medida que Jovanni crece, la mamá dijo que su miedo por la salud de él ha desaparecido. A su hijo le encantan los Ferraris y Dodge Challengers. Practica lucha libre, juega fútbol y monta bicicleta.

Pero también estuvo expuesto al plomo, lo cual puede acarrear consecuencias de por vida similares a los problemas de comportamiento que padece. La Sra. Daniels se pregunta cuántos otros padres tendrán hijos como él, pero quizá nunca lleguen a saber por qué.

“Opino que debería ser una norma general que les hagan pruebas a todos los niños”, dijo ella.

La mamá de Jovanni se enteró de su intoxicación por plomo a temprana edad. Sin embargo, dado que en Nebraska no es obligatorio realizar pruebas de detección de plomo, la decisión de hacerle el análisis de plomo en sangre a un niño depende en gran medida del médico o del sistema de salud. Lily Smith/Flatwater Free Press

Mariam Elba de ProPublica contribuyó a esta investigación.

Traducido por Deya Jordá. Revisado por Mariana Stolee.